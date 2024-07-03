У вівторок, 2 липня, Віктор Орбан приїхав до Києва, де зустрівся з президентом Зеленським. Інститут вивчення війни пов'язує цей візит зі стартом головування Угорщини в Раді Євросоюзу.

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ISW про приїзд Орбана в Київ

Експерти припускають, що угорському прем'єр-міністру важливо представити себе миротворцем на тлі того, що його країна пів року буде головувати в Раді ЄС.

Будапешт наголошував: Орбан зустрівся з Володимиром Зеленським, аби попросити його:

розглянути тимчасове припинення вогню;

прискорити мирні переговори.

Припинення вогню в Україні навряд чи стримає подальшу російську агресію. Це лише дасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії,

– оцінюють в ISW.

Офіс Президента констатував: Угорщина не перша країна, яка пропонує Києву припинити вогонь. Однак, за словами українських посадовців, наша держава має власний мирний план.

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Водночас Посол США в Угорщині Девід Прессман називав візит Орбана в Київ – "прогресом". Власне, це перша поїздка угорського прем'єра до України за останні 12 років.