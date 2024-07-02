Про це Девід Прессман написав у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Це була перша поїздка Віктора Орбана в Україну за останні 12 років, передає 24 Канал.

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Що написали у США стосовно візиту Орбана в Київ

Посол США в Угорщині зазначив, що американська сторона вітає поїздку прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва для взаємодії з керівництвом України.

Це Прогрес,

– коротко написав Девід Прессман у своєму дописі.

До цього на візит Віктора Орбана відреагували і в Росії. Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Угорщина, яка головує в ЄС, повинна виконувати свої функції. І з цим візитом, за словами Пєскова, Будапешт представляє "насамперед інтереси Брюсселя".

Як відреагували у Держдепі на заяву Орбана про припинення вогню

Окрім того, заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу відреагував на заяву Орбана про припинення вогню зі сторони України. Представник Держдепу США зазначив, що американська сторона разом з НАТО дотримується позиції, що будь-яка країна має докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повне виведення російських військ з території України.

"Ми і НАТО чітко заявили, що тут насправді є лише одне рішення: Росія просто має вийти з території України", – зазначив Пател.

Він також підкреслив, що Росія є агресором, який посягає на територіальну цілісність і суверенітет України та нехтує Статутом ООН. Але Пател зауважив, що він залишає право відповідним країнам говорити про свою політику, хоча ця позиція абсолютно не стосується Сполучених Штатів.

Раніше Віктор Орбан під час свого візиту до української столиці запропонував Володимиру Зеленському "припинення вогню" з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що війна, у якій живуть українці, "інтенсивно впливає на безпеку Європи".