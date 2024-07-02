Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков прокоментував візит Орбана в Україну. Там заявили, що не мають стосовно цього жодних очікувань.

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Угорщина повинна виконувати свої функції

️За словами Пєскова, Будапешт не контактував з Москвою перед поїздкою Орбана до Києва. Водночас він заявив, що Угорщина, яка головує у ЄС повинна виконувати свої функції.

Тому в цьому випадку, я думаю, тут будуть превалювати обов'язки в розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів,

– сказав речник Кремля.

При цьому Пєсков зазначив, що Орбан "добре відомий як політик, який досить жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни".

Під час свого візиту до української столиці Віктор Орбан запропонував Зеленському "припинення вогню". Він наголосив, що війна, у якій живуть українці, інтенсивно впливає на безпеку Європи.