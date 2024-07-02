Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал визит Орбана в Украину. Там заявили, что не имеют относительно этого никаких ожиданий.

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Венгрия должна выполнять свои функции

по словам Пескова, Будапешт не контактировал с Москвой перед поездкой Орбана в Киев. В то же время он заявил, что Венгрия, которая председательствует в ЕС должна выполнять свои функции.

Поэтому в этом случае, я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов,

– сказал спикер Кремля.

При этом Песков отметил, что Орбан "хорошо известен как политик, который достаточно жестко умеет отстаивать интересы своей страны".

Во время своего визита в украинскую столицу Виктор Орбан предложил Зеленскому "прекращение огня". Он отметил, что война, в которой живут украинцы, интенсивно влияет на безопасность Европы.