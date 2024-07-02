Об этом Дэвид Прессман написал в соцсети Х, ранее известной как твитер. Это была первая поездка Виктора Орбана в Украину за последние 12 лет, передает 24 Канал.

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Что написали в США относительно визита Орбана в Киев

Посол США в Венгрии отметил, что американская сторона приветствует поездку премьер-министра Виктора Орбана в Киев для взаимодействия с руководством Украины.

Это Прогресс,

– коротко написал Дэвид Прессман в своей заметке.

До этого на визит Виктора Орбана отреагировали и в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Венгрия, которая председательствует в ЕС, должна выполнять свои функции. И с этим визитом, по словам Пескова, Будапешт представляет "прежде всего интересы Брюсселя".

Как отреагировали в Госдепе на заявление Орбана о прекращении огня

Кроме того, заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга отреагировал на заявление Орбана о прекращении огня со стороны Украины. Представитель Госдепа США отметил, что американская сторона вместе с НАТО придерживается позиции, что любая страна должна приложить все усилия, чтобы обеспечить полный вывод российских войск с территории Украины.

"Мы и НАТО четко заявили, что здесь на самом деле есть только одно решение: Россия просто должна выйти с территории Украины", – отметил Пател.

Он также подчеркнул, что Россия является агрессором, который посягает на территориальную целостность и суверенитет Украины и пренебрегает Уставом ООН. Но Пател заметил, что он оставляет право соответствующим странам говорить о своей политике, хотя эта позиция совершенно не касается Соединенных Штатов.

Ранее Виктор Орбан во время своего визита в украинскую столицу предложил Владимиру Зеленскому "прекращение огня" с Россией. Премьер-министр Венгрии отметил, что война, в которой живут украинцы, "интенсивно влияет на безопасность Европы".