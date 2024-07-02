Зазначається, що вранці кортеж Орбана прибув до посольства Угорщини в Києві.

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Орбан у Києві

Під час поїздки очікуються, що прем'єр проведе переговори із Володимиром Зеленським, а також іншими топпосадовцями.

За повідомленням пресслужби угорського уряду, переговори будуть присвячені можливостям досягнення миру, а також актуальним питанням угорсько-українських двосторонніх відносин.

Слід зауважити, що востаннє Орбан бував у Києві у 2012 році. Тоді він зустрічався з експрезидентом Віктором Януковичем. Ані за каденції Порошенка, ані за президентства Зеленського угорський прем'єр візитів в Україну не робив.

Раніше у ЗМІ неодноразово писали про можливий візит Орбана до Києва. Також називалися ймовірні причини цієї "подорожі". Офіційна причина – початок головування Угорщини у Раді ЄС, що стартує вже 1 липня.

Крім того, медіа зазначили, що Орбан перебуває під тиском партнерів, які переконують його покласти край публічному конфлікту з Україною. Зокрема, налагодити відносини з Україною угорця переконували Еммануель Макрон і Джорджія Мелоні.

Так, італійська прем'єрка є очільницею групи "Європейських консерваторів та реформістів", куди прагне потрапити Орбан зі своєю партією "Фідес", щоб мати більший вплив на ухвалення рішень у Європарламенті.

Однак, за інформацією у ЗМІ, Мелоні нібито поставила перед ним вимогу – "засвідчити, що його гарячий конфлікт з Києвом закінчився".

Нагадаємо, що Орбан відомий своїми скандальними заявами про війну в Україні. Політик неодноразово ставив під сумнів суверенітет нашої держави. Крім того, він виступає проти надання Києву військової допомоги і негативно сприйняв звістку про початок переговорів з Україною про вступ в ЄС.