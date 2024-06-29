Про це журналісти повідомили з посиланням на власні джерела. На саміті, що відбувся в Брюсселі 27 – 28 червня, Віктор Орбан вирішив надіслати сигнал про зміну ставлення до України. Серед іншого, його політичний директор анонсував нову зустріч з Володимиром Зеленським.

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Орбан може зустрітися з Зеленським

За словами політичного директора, офіційна причина – початок головування Угорщини у Раді ЄС, що стартує вже 1 липня.

Я особисто кілька разів говорив, що Орбану варто поїхати до України та нарешті поговорити із Зеленським. І я сподіваюся, це станеться,

– розповів один з членів Євроради.

За інформацією видання, Орбан опинився під тиском партнерів, які переконували його, що публічний конфлікт з Україною затягнувся, і цьому необхідно покласти край. Зокрема, прем'єра Угорщини переконували Еммануель Макрон і голова уряду Італії.

Джорджія Мелоні очолює групу "Європейських консерваторів та реформістів", куди хоче потрапити Орбан зі своєю партією "Фідес", щоб мати більший вплив на ухвалення рішень у Європарламенті. Втім, італійська прем'єрка нібито поставила перед ним вимогу – "засвідчити, що його гарячий конфлікт з Києвом закінчився".