Їхня розмова видалася досить жвавою. Так, ці моменти попали на камери.

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Зеленський поговорив з Орбаном

Володимир Зеленський та Віктор Орбан жваво дискутували перед початком засідання Євроради в Брюсселі. Про це можна судити з огляду на те, що спіймали об'єктиви камер.

Так, на відео потрапила розмова українського та угорського лідерів. Однак, про що саме вони говорили, на записі не чутно.

Президент України та прем'єр-міністр Угорщини поспілкувалися перед засіданням Євроради: дивіться відео

Нагадаємо, що перед цим Україна підписала із ЄС безпекову угоду. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський, який зранку прибув з візитом до Брюсселя. З боку ЄС безпекову угоду з Україною підписали голова Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зазначимо, що напередодні Зеленський повідомив, що у Брюсселі планується підписання одразу 3 безпекових угод, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов'язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині.

Зрештою, наша держава таки підписала сьогодні ще дві угоди про гарантії безпеки з двома країнами. Мовиться про Литву та Естонію. Так, від України договір підписав Володимир Зеленський. Зі свого боку підпис під угодою поставили президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.