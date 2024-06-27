Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу на Єврораді, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Зеленський про наступ на Харківщині

Український лідер заявив, що наступ вдалося зупинити завдяки хоробрості українських воїнів та підтримці західних партнерів.

"Ми зупинили цей російський наступ, але цей новий російський наступ довів, що чинного тиску на Росію щодо війни недостатньо", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що є нагальна потреба в артилерійських снарядах, а виконання обіцянок щодо надання допомоги важливі не тільки задля збереження життів, але й задля руйнування російських ілюзій.

Фінансування війни є дуже важливим через Європейський фонд миру та на двосторонній основі. Своєчасне фінансування та логістика, щоб кожен анонсований пакет якнайшвидше приходив на поле бою, будь ласка, якомога швидше,

– звернувся до лідерів Зеленський.

Український президент також подякував партнерам за посилення захисту українського неба, і зазначив, що “далекобійні удари та сучасні системи ППО є ключем для припинення терору” від російських керованих бомб.

Зеленський також засудив знаття санкцій судом ЄС з російських мільярдерів Михайла Фрідмана та Петра Авена. Він закликав посилити обмеження, оскільки Путін досі може заробляти гроші.

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку. Ба більше, українські військові заблокували частину окупантів у Вовчанському агрегатному заводі. Також відомо, що росіяни почали виводити деякі свої підрозділи з-під міста.