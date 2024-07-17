Об этом заявила китайская правозащитница Дженнифер Цзен. Однако пока никаких официальных комментариев от правительства страны относительно информации об инсульте и состоянии Си Цзиньпина обнародовано не было.

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Правда ли, что у Си Цзиньпина случился инсульт

Си Цзиньпин мог перенести инсульт во время третьего пленарного заседания ЦК Компартии Китая,

– заявила китайская диссидентка.

По ее словам, еще со вчерашнего дня китайские социальные сети буквально бурлят новостями о том, что произошло что-то "серьезное". В частности, как пишут СМИ, об этом сообщили работники Пекинского университета, который закончили якобы много китайских чиновников.

Дженнифер Цзен также отмечает, что несмотря на важность мероприятия, которое должно было состояться еще в марте, но впоследствии было перенесено на 15 – 18 июля, ей не удалось найти ни одной "свежей" фотографии или видео оттуда.

В то же время в Пекине эту информацию пока не комментировали, а китайская пресса, как отмечается, всячески обходит эту тему. Поэтому по состоянию на эту минуту точно неизвестно, правдивы ли эти заявления.

Напомним, что недавно Си Цзиньпин встречался с премьером Венгрии, но в ЕС раскритиковали визиты Орбана в Москву и Пекин. Там размышляют над тем, как наказать Венгрию. Среди вариантов – бойкот встреч и даже лишение Будапешта председательства в Совете ЕС.