Об этом 24 Каналу сказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, заметив, что Орбан выполняет две разные задачи от Пекина и Москвы.

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Орбан выполняет задания России и Китая

Эйдман отметил, что Орбан не является независимым политиком. И в Евросоюзе его никто не воспринимает как независимого демократического политика.

Он зависит от России и Китая,

– сказал политолог.

По его словам, Орбан пришел к власти в Венгрии примерно так, как Путин в России, создав там мафиозное государство. По этой линии он давно связан с российской мафией.

Поэтому, подчеркнул он, все действия Орбана надо рассматривать в контексте политики Китая, с которым он пытается дружить, и путинской России.

Чего хочет Китай и Россия

Политолог отметил, что Орбан ездит по миру, пытаясь добиться какого-то замораживания войны. Так он, во-первых, выполняет задание Китая, который очень этого хочет.

С другой стороны, он (Орбан – 24 Канал) выполняет функцию агента Кремля, у которого другие интересы,

– заявил Эйдман.

По его словам, Кремлю было бы выгодно замораживание войны, но он этого не хочет. Ведь у Путина абсолютно безмерные амбиции и главная его задача – захватить Украину и уничтожить ее как независимое государство.

Однако, добавил он, Путину выгодны разговоры о замораживании войны и возможных компромиссах. Поэтому Кремль осуществляет дезинформационную операцию, пытаясь, в частности, расколоть украинское общество.