Неделю назад Виктор Орбан вызвал нескрываемое возмущение и гнев европейских лидеров после того, как наведался в Москву и пожал руку военному преступнику Владимиру Путину. Возможно поэтому, не стоит удивляться тем эмоциям, которые не смогла удержать премьер Италии Джорджа Мелони, увидев венгерского премьера.

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Как Мелони эпично смотрела на Орбана

Фото с Мелони с рабочей сессии во время Саммита НАТО в Вашингтоне приобрело невероятную популярность. Пользователей сети рассмешила реакция итальянского премьера на скандального венгра. За несколько часов пост с политиками, подписанный одним словом "Настроение", собрал более 19 тысяч лайков в соцсети Х.

На вирусном снимке можно увидеть Мелони, которая смотрит в спину Орбану, пока он читает документ. Итальянка скривила рот, таким образом выражая отвращение к коллеге.

Мелони красноречиво поглядывает на венгерского коллегу / Фото Kay Nietfeld/picture alliance, Getty Images

Напомним, что Европейский Союз рассматривает различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию. Среди возможных мер – лишение страны председательства в Совете ЕС.