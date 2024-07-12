Тиждень тому Віктор Орбан викликав неприховане обурення і гнів європейських лідерів після того, як навідався до Москви і потиснув руку воєнному злочинцю Владіміру Путіну. Можливо тому, не варто дивуватися тим емоціям, які не змогла втримати прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, побачивши угорського прем'єра.

Дивіться також У МЗС Британії відповіли, чи дозволять Україні бити по Росії Storm Shadow

Як Мелоні епічно дивилася на Орбана

Фото з Мелоні з робочої сесії під час Саміту НАТО у Вашингтоні набуло неймовірної популярності. Користувачів мережі розсмішила реакція італійської прем'єрки на скандального угорця. За кілька годин пост із політиками, підписаний одним словом "Настрій", зібрав понад 19 тисяч лайків у соцмережі Х.

На вірусному знімку можна побачити Мелоні, яка дивиться у спину Орбану, поки він читає документ. Італійка скривила рота, у такий спосіб виражаючи огиду до колеги.

Мелоні красномовно поглядає на угорського колегу / Фото Kay Nietfeld/picture alliance, Getty Images

Нагадаємо, що Європейський Союз розглядає різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії. Серед можливих заходів – позбавлення країни головування в Раді ЄС.