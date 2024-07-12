Недавно новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина сама решает, как и по чему использовать переданные ей Storm Shadow. Впрочем, в СМИ пишут, что, на самом деле, Лондон таки не давал согласия на удары дальнобойным вооружением.

Смотрите также Четыре страны НАТО разработают крылатую ракету с дальностью более 500 километров

Будет ли зеленый свет на удары Storm Shadow вглубь России

По словам нового главы МИД Великобритании Дэвида Лемми, в Лондоне размышляют над просьбой Киева по применению Storm Shadow по России.

Министр отметил, что в последние дни обсуждал этот вопрос с Зеленским.

Также он добавил, что полностью поддерживает право Украины на самооборону, особенно после того, как подверглась жестокой атаке детская больница.

Лемми намекнул, что разделяет мнение тех союзников, которые против чрезмерной осторожности из-за "опасения эскалации". Чиновник отметил, что Путин является угрозой для безопасности всей Европы, а потому поддержка Украины со стороны Альянса должна оставаться непоколебимой.

Напомним, что Джо Байден объяснил, почему США не позволяют использовать ATACMS по России.