Об этом сегодня, 12 июля сообщило издание 12 июля сообщило издание The Telegraph. Отмечают, что чиновники опасаются, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с Россией.

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Заявление Стармера и реакция Украины

Недавно новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может использовать крылатые ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.

политика правительства Британии "не изменилась" по размещению ракет большой дальности,

"Британское правительство разрешило Киеву запускать ракеты по целям в Крыму и на материковой Украине с момента их доставки в прошлом году, но запретило стране использовать их для поражения целей на территории России. Официальные лица обеспокоены тем, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с Россией", - передает издание.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X поблагодарил за позицию Британии и таким образом подтвердил, что Украина получила разрешение на использование стратегических крылатых ракет по целям в России.

"Сегодня утром я узнал о разрешении на использование ракет Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", – говорилось в сообщении.

Разрешения, вероятно, не было

В то же время The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонном ведомстве заявил, что ситуация "имеет больше нюансов", чем предполагал президент.

Мол, Зеленскому придется "искать гарантии в другом месте", прежде чем Украина сможет запустить крылатые ракеты по территории России.

Отмечают, что разрешение на применение ракет Storm Shadow по территорию России потребует одобрения 3 стран, в частности Великобритании. Другой страной, которая производит Storm Shadow, является Франция.

Заметьте. На саммите НАТО союзники одобрили новый пакет помощи, который позволит Украине в защите против российской агрессии, сдержать и обеспечить надежную защиту от такой агрессии в будущем.