Про це сьогодні, 12 липня повідомило видання The Telegraph. Зазначають, що урядовці побоюються, що такий крок призведе до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.

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Заява Стармера і реакція України

Нещодавно новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

політика уряду Британії "не змінилася" щодо розміщення ракет великої дальності,

"Британський уряд дозволив Києву запускати ракети по цілям у Криму і на материковій Україні з моменту їхнього доставлення минулого року, але заборонив країні використовувати їх для ураження цілей на території Росії. Офіційні особи стурбовані тим, що такий крок призведе до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт із Росією", - передає видання.

10 липня президент України Володимир Зеленський у соціальній мережі X подякував за позицію Британії і таким чином підтвердив, що Україна отримала дозвіл на використання стратегічних крилатих ракет по цілях в Росії.

"Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл на використання ракет Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", – ішлось у повідомленні.

Дозволу, імовірно, не було

Водночас The Telegraph з посиланням на високопоставлене джерело в оборонному відомстві заявило, що ситуація "має більше нюансів", ніж припускав президент.

Мовляв, Зеленському доведеться "шукати гарантії в іншому місці", перш ніж Україна зможе запустити крилаті ракети по території Росії.

Зазначають, що дозвіл на застосування ракет Storm Shadow по територію Росії вимагатиме схвалення 3 країн, зокрема Великої Британії. Іншою країною, яка виробляє Storm Shadow, є Франція.

Зауважте. На саміті НАТО союзники схвалили новий пакет допомоги, який дозволить Україні у захисті проти російської агресії, стримати та забезпечити надійний захист від такої агресії у майбутньому.