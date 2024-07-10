Загалом пройшло вже чотири двосторонні зустрічі. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що наразі найтривалішою була зустріч із Олафом Шольцем.

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Які деталі вже відомі

Андріана Кучер зазначила, що зараз триває зустріч українського лідера із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони тепло привітали один одного.

Кір Стармер запевнив Україну у підтримці, яка буде продовжуватися. Також висловив глибокі співчуття щодо останнього масованого російського обстрілу України, коли російська ракета цілеспрямовано потрапила в дитячу лікарню "Охматдит",

– сказала вона.

Зараз тривають переговори. Велика Британія підтвердила рішення, що Україна може бити далекобійними ракетами Storm Shadow по російських військових цілях.

Переговори Зеленського та Стармера / Фото: ведуча 24 Каналу Андріана Кучер

Зустріч з Олафом Шольцем вже завершилася та була поки що найтривалішою з-поміж усіх. Канцлер Німеччини мав радісний вигляд. Однак наразі деталі зустрічі невідомі.

"У контексті Німеччини є гарні новини, які супроводжують саміт НАТО. Мовиться про те, що міністр оборони Німеччини запросив ще 4 мільярди євро для допомоги українській армії. Тому що ті гроші, які були виділені на 2024 рік, вже завершуються. Залишилося менше як 200 мільйонів. Нагадаю, що початково ця сума складала 8 мільярдів євро", – підкреслила ведуча.

Зустріч Зеленського із Шольцем / Фото: ведуча 24 Каналу Андріана Кучер

Також 10 липня відбулася зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, де стало відомо про передачу Україні винищувачів F-16. Вони вже летять в Україну з Данії та Нідерландів. Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен на полях саміту також повідомив про це рішення.

Прем'єр Нідерландів теж висловив співчуття українському президенту через російський терор. І запевнив, що Україна отримає більше систем ППО. Напередодні було оголошено про передачу комплексу Patriot від Нідерландів та інших партнерів. Так само він запевнив, що Україна отримає мільйони боєприпасів,

– додала Кучер.