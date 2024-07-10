Про це повідомляє журналістка 24 Каналу Андріана Кучер. Вона додала, що зустріч президента України та канцлера Німеччини була закритою.

Усе про саміт У Вашингтоні відбувається ювілейний саміт НАТО: які заяви вже зробили країни-члени Альянсу

Зеленський зустрівся з Шольцом

Володимир Зеленський у Вашингтоні провів закриту зустріч з Олафом Шольцом. Наразі деталі, про що говорили лідери, невідомі.

Зеленський зустрівся з Шольцом / Фото 24 Каналу

Варто додати, що напередодні саміту НАТО Олаф Шольц заявив, що Німеччина ніколи не підтримає припинення вогню, яке призведе до капітуляції України та анексії ще більшої частини території. Канцлер також додав, що Путін не збирається припиняти війну.

Припинення вогню, яке передбачає капітуляцію України, — це те, що ми ніколи не повинні підтримувати. Дивна "мирна" пропозиція президента Росії Владіміра Путіна, яка означала б лише подальші анексії української території, показує, наскільки цинічно там люди думають, і що Путін не має наміру припиняти свою війну,

– заявляв Шольц раніше.