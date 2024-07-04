Про це німецький канцлер Олаф Шольц заявив під час відповідей на запитання депутатів у Бундестазі.

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Шольц про "припинення вогню"

Депутатка від "Лівих" Гезіне Льотч запитала, чи може Олаф Шольц гарантувати, що Німеччина не стане учасником війни в Україні. Відповів, що може дати таку гарантію, додавши, що це те, за що він виступає як канцлер.

Водночас Шольц підкреслив, що Німеччина ніколи не повинна підтримувати припинення вогню, яке передбачає капітуляцію України.

Припинення вогню, яке передбачає капітуляцію України, — це те, що ми ніколи не повинні підтримувати. Дивна "мирна" пропозиція президента Росії Владіміра Путіна, яка означала б лише подальші анексії української території, показує, наскільки цинічно там люди думають, і що Путін не має наміру припиняти свою війну,

– наголосив Шольц.