У Міністерстві оборони Нідерландів оголосили про виділення додаткових 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16. Мовиться про ті літаки, які будуть незабаром передані в Україну.

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Підтримка має продовжуватись

Нідерланди уже виділили 150 мільйонів євро на оснащення F-16, які вирушать в Україну. Додаткове фінансування буде використане для закупівлі обладнання безпосередньо в промисловості. У відомстві зазначили, що з боєприпасами, які планують придбати, F-16 можуть допомогти відбити російські атаки.

Агресія Путіна не знає меж, тому наша підтримка має продовжуватись на повній швидкості,

– підкреслив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За його словами, покупка додаткових боєприпасів для F-16, має стати сигналом для Москви про те, що союзники по НАТО продовжуватимуть невпинно підтримувати Україну. Брекельманс наголосив, що Росія не повинна виграти цю війну.

Він пояснив, що це також в інтересах їхньої безпеки.