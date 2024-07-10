В общем прошло уже четыре двусторонние встречи. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что пока самой длительной была встреча с Олафом Шольцем.

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Какие детали уже известны

Андриана Кучер отметила, что сейчас идет встреча украинского лидера с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они тепло поздравили друг друга.

Кир Стармер заверил Украину в поддержке, которая будет продолжаться. Также выразил глубокие соболезнования относительно последнего массированного российского обстрела Украины, когда российская ракета целенаправленно попала в детскую больницу "Охматдет",

– сказала она.

Сейчас продолжаются переговоры. Великобритания подтвердила решение, что Украина может бить дальнобойными ракетами Storm Shadow по российским военным целям.

Переговоры Зеленского и Стармера / Фото: ведущая 24 Канала Андриана Кучер

Встреча с Олафом Шольцем уже завершилась и была пока самой длительной из всех. Канцлер Германии имел радостный вид. Однако пока детали встречи неизвестны.

"В контексте Германии есть хорошие новости, которые сопровождают саммит НАТО. Говорится о том, что министр обороны Германии запросил еще 4 миллиарда евро для помощи украинской армии. Потому что те деньги, которые были выделены на 2024 год, уже заканчиваются. Осталось менее 200 миллионов. Напомню, что изначально эта сумма составляла 8 миллиардов евро", – подчеркнула ведущая.

Встреча Зеленского с Шольцем / Фото: ведущая 24 Канала Андриана Кучер

Также 10 июля состоялась встреча с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, где стало известно о передаче Украине истребителей F-16. Они уже летят в Украину из Дании и Нидерландов. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита также сообщил об этом решении.

Премьер Нидерландов тоже выразил соболезнования украинскому президенту из-за российского террора. И заверил, что Украина получит больше систем ПВО. Накануне было объявлено о передаче комплекса Patriot от Нидерландов и других партнеров. Так же он заверил, что Украина получит миллионы боеприпасов,

– добавила Кучер.