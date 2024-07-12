Украина неоднократно призывала снять ограничения на удары по территории России. Сейчас президент США Джо Байден и руководители оборонных и безопасностных ведомств США осуществляют ежедневную координацию действий в отношении Украины.

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Байден высказался об ударах вглубь России

На пресс-конференции в Вашингтоне президента США спросили, пойдет ли он навстречу просьбе Украины о разрешении использования американского дальнобойного оружия для ударов по военным объектам вглубь России.

Мы позволили Зеленскому использовать американское оружие в приближенных приграничных регионах России. Должны ли мы его ограничивать? Например, если бы Зеленский, а такого нет, имел возможность проводить удары по Москве, по Кремлю? Имело бы это смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше использовать оружие, которое он имеет, оружие, которое мы ему предоставляем,

– ответил Байден.

В то же время американский лидер заявил, что США предоставили Украине больше возможностей для ударов на дальнее расстояние, а также больше защитных возможностей.

Наши военные, и я следую советам моего начальника штаба, а также министра обороны и наших сотрудников разведки, и мы ежедневно решаем, что они должны, а что не должны делать, как далеко они могут зайти. И это логично,

– подытожил Джо Байден.

К слову, ранее заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит подтвердил, что Украина и США обсуждают разрешение на удары американским дальнобойным оружием по территории России. Владимир Зеленский также призвал Соединенные Штаты разрешить Украине поражать российскую авиацию на ее территории.