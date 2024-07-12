Україна неодноразово закликала зняти обмеження на удари по території Росії. Наразі президент США Джо Байден та очільники оборонних та безпекових відомств США здійснюють щоденну координацію дій щодо України.

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Байден висловився про удари вглиб Росії

На пресконференції у Вашингтоні президента США запитали, чи піде він назустріч проханням України щодо дозволу використання американської далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах вглиб Росії.

Ми дозволили Зеленському використовувати американську зброю в наближених прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми його обмежувати? Наприклад, якби Зеленський, а такого нема, мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо,

– відповів Байден.

Водночас американський лідер заявив, що США надали Україні більше можливостей для ударів на далеку відстань, а також більше захисних можливостей.

Наші військові, і я слідую порадам мого начальника штабу, а також міністра оборони та наших співробітників розвідки, і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно,

– підсумував Джо Байден.

До слова, раніше заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт підтвердив, що Україна і США обговорюють дозвіл на удари американською далекобійною зброєю по території Росії. Володимир Зеленський також закликав Сполучені Штати дозволити Україні вражати російську авіацію на її території.