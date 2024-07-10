Об этом гарант Украины рассказал во время выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, видео которого опубликовали на ютуб-канале Офиса Президента Украины, информирует 24 Канал.

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Призыв Зеленского к США разрешить уничтожать российскую авиацию на территории России

Во время выступления глава государства вспомнил Харьков и решение США, которое остановило наступление российских войск и постоянные удары по городу.

Он отметил, что в мае-июне нам удалось достигли значительной победы, "мы остановили российское продвижение на Харьков, второй по величине украинский город, который находится близко к российской границе".

По словам Зеленского, российской армии было приказано уйти в зону нанесения артиллерийского поражения по Харькову. Но, как отметил президент, смелость наших мужчин и женщин, а также американское разрешение бить по военным целям в России сделали свою работу. В свою очередь, он выразил благодарность президенту Байдену за это разрешение и всем в Конгрессе, кто помогал.

Это российское наступление захлебнулось и мы отталкиваем российскую армию из зон вблизи Харькова. Мы также уничтожили пусковые установки российских ракет, которые били по Харькову более двух лет каждый день и это предоставило Харькову защиту от ракетных ударов,

– отметил Зеленский.

По словам гаранта, если снять все ограничения и позволить Украине уничтожать самолеты России на ее же территории, это позволит Украине защитить другие города.

Представьте, как много мы можем достичь, когда снимутся все ограничения. Также сейчас мы можем защитить наши города от российских КАБов, если американское лидерство сделает шаг вперед и позволит нам уничтожать российскую военную авиацию на их базах, это также принесет немедленный результат и мы ждем этот шаг,

– сказал Зеленский.

Кроме этого, лидер Украины отметил, что мы можем значительно ограничить российские действия на юге Украины и вытеснить войско противника оттуда, если американское лидерство поможет нам с "необходимыми дальнобойными возможностями против российской армии и логистики в нашем украинском Крыму".

По словам Зеленского, "мы говорим об этом со всеми нашими партнерами, и все эти шаги усилят нас, как сегодня".

"Уникальное решение США и партнеров предоставить Украине дополнительных пять систем ПВО Patriot и дюжин других, и также приоритизировать противовоздушные перехватчики Украине. Украинский народ благодарен за это", – подчеркнул президент.

Также он заявил о необходимости лидерства, которое действует ежедневно. Гарант Украины отметил, что мы нуждаемся в лидерстве, которое "не ждет ни один ноябрь (имеется в виду выборы президента США), но действует, действует сейчас, действует каждый день, сильно, чтобы наши враги такие как Путин боялись нас".

Украина в Вашингтоне работает над разрешением США бить по аэродромам на территории России

Украина в Вашингтоне работает над тем, что получить разрешение США бить американским дальнобойным оружием по военным аэродромам на территории России. Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

Мы будем работать над еще одним решением, которое не зависит непосредственно от НАТО, но зависит от Соединенных Штатов. И об этом будет идти речь во время контактов с американскими чиновниками и другими отдельными нашими ближайшими партнерами,

– сказал Кулеба.

Он отметил, что речь идет о разрешении использовать дальнобойное оружие США по военным аэродромам на территории России.

"Там нужно безжалостно уничтожать все военные цели, которые тем или иным путем приобщены к бомбардировкам и ракетным обстрелам Украины", – отметил глава МИД Украины.