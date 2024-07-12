Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время саммита НАТО заявил, что во время этого удара США увидели "ужасную реальность российской жестокости". Об этом сообщает 24 Канал.

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США помогут Украине ответить России за удар по "Охматдету"

Салливан заявил, что в связи с атакой на детскую больницу России готовят "сильный и решительный" ответ.

Мы работаем с украинцами, чтобы справиться с этим нападением и ответить с силой и решимостью,

– сказал Салливан.

Важно. Россия атаковала детскую больницу "Охматдет" утром 8 июля. В этот момент там находились более 600 детей и персонал. 2 человека погибли на месте, впоследствии умер маленький мальчик, который находился в критическом состоянии после удара. Некоторые отделения больницы полностью уничтожены.

Стоит отметить, что на полях саммита НАТО Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли ПВО Patriot и боеприпасы.

Также президент США заявил, что сейчас идет работа над тем, чтобы Украина использовала истребители F-16 уже этим летом.