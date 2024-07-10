Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. Он подчеркнул, что атакой на "Охматдет" кремлевский диктатор Владимир Путин дал сигнал Западу.

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Ультиматум Путина

Михаил Самусь убежден, что на Вашингтонском саммите НАТО Украина не получит приглашение в Альянс. Однако после жестокого удара оккупантов по детской больнице "Охматдет" четко просматривается ультиматум Путина. Российский диктатор очень хочет, чтобы Украина отказалась от временно оккупированных территорий, не вступала в НАТО и так далее.

Когда Путин смакует убийством детей, он подает сигнал: "Я делаю, что хочу. Вы не можете защитить Украину. Украинцы могут сражаться, но пока вы не заставите президента Зеленского сесть за стол переговоров, я буду убивать украинцев: солдат, гражданских, детей – неважно, потому что мне это нравится",

– подчеркнул он.

Путин сейчас не просто формирует "ось зла", куда входят Россия, Иран, Китай, Северная Корея. Кроме того, он собирает антизападную коалицию. Поэтому Запад не должен должен занимать слабую позицию.

"На самом деле ситуация очень плохая. Они не понимают, что такое российская империя сейчас. Не понимают, что если дадут слабину сейчас с Украиной, то дальше будет гораздо хуже", – подчеркнул Самусь.