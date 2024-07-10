Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что практически все политики говорят об ударе России по детской больнице в Киеве. Кроме этого, на саммите выработали дальнейшие шаги налаживания отношения Украины с НАТО и объявили о разработке плана относительно действий Китая, который помогает стране-агрессору.

Смотрите также Украинский Альянс мощнее: Подоляк о том, как Запад может остановить Россию

Усиление противовоздушной обороны Украины

Ведущая рассказала, что по итогам первого дня Украина получит 4 Patriot и 1 SAMP/T, который является итальянским аналогом американской стратегической системы противовоздушной обороны. 3 системы Patriot передают США, Германия и Румыния. Кроме того, Нидерланды совместно с партнерами обеспечат еще одну батарею.

Часть из этих 5 стратегических систем ПВО будут работать в тылу и защищать гражданскую инфраструктуру Украины, часть – на фронте.

Как говорится в совместном заявлении США, Германии, Румынии, Нидерландов и Украины эти системы должны стать на боевое дежурство и выполнять боевую работу очень быстро,

– отметила Кучер.

Кроме этого, ближайшие месяцы десятки тактических систем ПВО получит Украина, а именно IRIS-T, HAWK и Gepard. Это очень усилит противовоздушную оборону нашей страны.

Теперь небо над нашими украинскими городами станет безопасным. Однако понятно, что этого недостаточно, чтобы полностью закрыть небо над Украиной, это подчеркивает Владимир Зеленский,

– добавила ведущая.

Сейчас для украинской армии огромным вызовом являются российские управляемые авиационные бомбы. Президент Украины во время выступления заявил, что Россия ежемесячно сбрасывает 3,5 КАБов на Украину и этому нужно как-то противодействовать. Поэтому он поблагодарил партнеров за такой мощный шаг вперед, но отметил, что останавливаться не стоит.

Чувствуется удар по "Охматдету"

Кучер рассказала, что саммит проходит на фоне удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, это событие там чувствуется. Заявления по этому поводу звучат из уст буквально всех политиков, которые здесь находятся.

Они отмечают, что российская агрессия против Украины не может остаться безнаказанной и призывают к справедливому завершению войны,

– подчеркнула ведущая.

Улучшение отношений с НАТО

Уже в ближайшие дни НАТО создаст новое военное командование в Германии и назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Альянсом. Об этом заявил Джейк Салливан, советник Джо Байдена по нацбезопасности. Он сказал, что Владимир Путин никого не сможет ослабить, а Украина одержит победу.

Это очень важные слова из уст Салливана, который славится своей приверженностью относительно переговорной линии с Москвой,

– отметила Кучер.

Также она рассказала, что на саммите все члены НАТО подпишут новое оборонно-промышленное обязательство. Здесь есть 2 важных момента:

Увеличение расходов на оборону. Минимум 2% от ВВП должны тратить все страны Альянса.

Принятие решения о более тесном сотрудничестве НАТО с партнерами и Украиной. Здесь говорится о военно-промышленном комплексе и долгосрочных контрактах, которые страны-члены НАТО будут заключать между собой и с нашим государством.

Работа над разрешением США наносить удары

По словам Кучер, Украина сейчас работает над еще одним важным решением, которое должно обезопасить украинские города от российских атак. Это решение зависит от США, о нем уже сегодня, 10 июля, будут говорить Байден и Зеленский во время двусторонней встречи. Говорится о разрешении использовать американское дальнобойное оружие по аэродромам на территории России.

Внимание также приковано к Китаю

Благодаря Пекину Россия смогла существенно нарастить производство вооружения. Йенс Столтенберг заявил, что Китай является главным проводником российской агрессии и анонсировал, что на саммите союзники попытаются выработать стратегию в отношении Пекина.

В частности, поэтому на саммит пригласили представителей Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии для того, чтобы вырабатывать общую политику в отношении Китая,

– подчеркнула ведущая.