Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зауваживши, що практично всі політики говорять про удар Росії по дитячій лікарні в Києві. Крім цього, на саміті випрацювали подальші кроки налагодження відносини України з НАТО та оголосили про розроблення плану щодо дій Китаю, який допомагає країні-агресорці.

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Посилення протиповітряної оборони України

Ведуча розповіла, що за підсумками першого дня Україна отримає 4 Patriot та 1 SAMP/T, який є італійським аналогом американської стратегічної системи протиповітряної оборони. 3 системи Patriot передають США, Німеччина та Румунія. Крім того, Нідерланди спільно з партнерами забезпечать ще одну батарею.

Частина з цих 5 стратегічних систем ППО працюватимуть в тилу та захищатимуть цивільну інфраструктуру України, частина – на фронті.

Як мовиться в спільній заяві США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Україні, ці системи мають стати на бойове чергування та виконувати бойову роботу дуже швидко,

– зазначила Кучер.

Крім цього, найближчими місяцями десятки тактичних систем ППО отримає Україна, а саме IRIS-T, HAWK та Gepard. Це дуже підсилить протиповітряну оборону нашої країни.

Тепер небо над нашими українськими містами стане безпечнішим. Однак зрозуміло, що цього недостатньо, аби повністю закрити небо над Україною, на цьому наголошує Володимир Зеленський,

– додала ведуча.

Зараз для української армії величезним викликом є російські керовані авіаційні бомби. Президент України під час виступу заявив, що Росія щомісяця скидає 3,5 КАБів на Україну і цьому потрібно якось протидіяти. Тому він подякував партнерам за такий потужний крок вперед, але наголосив, що зупинятись не варто.

Відчувається удар по "Охматдиту"

Кучер розповіла, що саміт проходить на фоні удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві, ця подія там відчувається. Заяви щодо цього лунають з уст буквально усіх політиків, які тут перебувають.

Вони наголошують, що російська агресія проти України не може залишитись безкарною та закликають до справедливого завершення війни,

– підкреслила ведуча.

Покращення відносин з НАТО

Вже найближчими днями НАТО створить нове військове командування у Німеччині та призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом. Про це заявив Джейк Салліван, радник Джо Байдена з нацбезпеки. Він сказав, що Владімір Путін нікого не зможе послабити, а Україна здобуде перемогу.

Це дуже важливі слова з уст Саллівана, який славиться своєю прихильністю щодо переговорної лінії з Москвою,

– зауважила Кучер.

Також вона розповіла, що на саміті всі члени НАТО підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання. Тут є 2 важливі моменти:

Збільшення витрат на оборону. Мінімум 2% від ВВП мають витрачати всі країни Альянсу.

Ухвалення рішення про тіснішу співпрацю НАТО з партнерами та Україною. Тут мовиться про військово-промисловий комплекс та довгострокові контракти, які країни-члени НАТО будуть укладати між собою та з нашою державою.

Робота над дозволом США завдавати ударів

За словами Кучер, Україна зараз працює над ще одним важливим рішенням, яке має убезпечити українські міста від російських атак. Це рішення залежить від США, про нього вже сьогодні, 10 липня, будуть говорити Байден та Зеленський під час двосторонньої зустрічі. Мовиться про дозвіл використовувати американську далекобійну зброю по аеродромах на території Росії.

Увага також прикута до Китаю

Завдяки Пекіну Росія змогла суттєво наростити виробництво озброєння. Єнс Столтенберг заявив, що Китай є головним провідником російської агресії та анонсував, що на саміті союзники спробують випрацювати стратегію відносно Пекіна.

Зокрема, через це на саміт запросили представників Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії для того, аби випрацьовувати спільну політику щодо Китаю,

– наголосила ведуча.