Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що зараз Росія має великі проблеми з логістикою, ресурсами. Тому переговори та припинення вогню потрібні лише для того, щоб накопичити додатковий резерв.

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Чого насправді хоче Росія

Країна-агресорка поставила перед собою головне завдання – відновити концепцію Радянського Союзу як експансіоністської держави, завдяки захопленню нових територій та знищенню суб'єктності України.

Немає жодного сценарію, де б Росія не програла війну, залишилася з путінським режимом, але була миролюбною країною не тільки щодо України, але й щодо інших держав. Кожен, хто думає, що такий варіант можливий – живе в ілюзії.

Математика чітко фіксує, що ВВП країн, які складають проукраїнську коаліцію, набагато вищий, ніж російський, а військове виробництво більш технологічне. Так Україна може мати суттєву перевагу,

– зауважив Михайло Подоляк.

Зараз йде війна технологій, а Росія давно не є технологічною країною. Втім вона має ресурс для ведення бойових дій завдяки нафті, газу, які продає на глобальному ринку. Адже санкції частково не працюють.

А головне те, що Росія може далі отримувати компоненти для зброї. У ракетах Х-101, які влучили по "Охматдиту" є технологічні продукти країн Заходу,

– наголосив радник голови ОПУ.

Тому якби країна-агресорка отримувала менше грошей від глобального ринку, відомі західні компанії не працювали там і не сплачували окупантам податки – ситуація відчутно змінилася б.

Як Захід може протистояти Росії

"З погляду економіки, військових спроможностей – Росія не є країною, яка має величезні переваги перед іншими. Проукраїнський Альянс потужніший", - підкреслив Подоляк.

Щобільше, вибори до Європарламенту чи до національних парламентів показують, що чимало партій не готові відповідати на сучасні виклики. Вони їх бояться, хоча виборці потребують конкретних відповідей.

Населення цікавить, хто домінуватиме в Європі, яке майбутнє буде, чи існуватимуть правила, чи все-таки доведеться вставати на коліна перед такими країнами як Росія.

Якщо на ці питання дадуть відповідь, то, по-перше, політики виграватимуть вибори з великими відсотками, а, по-друге, Україна матиме всі необхідні дозволи, обсяги та види зброї,

– підсумував радник керівника Офісу Президента України.