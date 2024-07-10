Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что сейчас Россия имеет большие проблемы с логистикой, ресурсами. Поэтому переговоры или прекращение огня нужны только для того, чтобы накопить дополнительный резерв.

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Чего на самом деле хочет Россия

Страна-агрессор поставила перед собой главную задачу – восстановить концепцию Советского Союза как экспансионистского государства, благодаря захвату новых территорий и уничтожению субъектности Украины.

Нет ни одного сценария, где бы Россия не проиграла войну, осталась с путинским режимом, но была миролюбивой страной не только в отношении Украины, но и в отношении других государств. Каждый, кто думает, что такой вариант возможен – живет в иллюзии.

Математика четко фиксирует, что ВВП стран, которые составляют проукраинскую коалицию, гораздо выше, чем российский, а военное производство более технологичное. Так Украина может иметь существенное преимущество,

– отметил Михаил Подоляк.

Сейчас идет война технологий, а Россия давно не является технологической страной. Впрочем она имеет ресурс для ведения боевых действий благодаря нефти, газу, которые продает на глобальном рынке. Ведь санкции частично не работают.

А главное то, что Россия может дальше получать компоненты для оружия. В ракетах Х-101, которые попали по "Охматдету" есть технологические продукты стран Запада,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Поэтому если бы страна-агрессор получала меньше денег от глобального рынка, известные западные компании не работали там и не платили оккупантам налоги – ситуация ощутимо изменилась бы.

Как Запад может противостоять России

"С точки зрения экономики, военных возможностей – Россия не является страной, которая имеет огромные преимущества перед другими. Проукраинский Альянс мощнее", - подчеркнул Подоляк.

Более того, выборы в Европарламент или в национальные парламенты показывают, что многие партии не готовы отвечать на современные вызовы. Они их боятся, хотя избиратели требуют конкретных ответов.

Население интересует, кто будет доминировать в Европе, какое будущее будет, будут ли существовать правила, или все-таки придется вставать на колени перед такими странами как Россия.

Если на эти вопросы дадут ответ, то, во-первых, политики будут выигрывать выборы с большими процентами, а, во-вторых, Украина будет иметь все необходимые разрешения, объемы и виды оружия,

– подытожил советник руководителя Офиса Президента Украины.