Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Він підкреслив, що атакою на "Охматдит" кремлівський диктатор Владімір Путін дав сигнал Заходу.

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Ультиматум Путіна

Михайло Самусь переконаний, що на Вашингтонському саміті НАТО Україна не отримає запрошення до Альянсу. Проте після жорстокого удару окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" чітко проглядається ультиматум Путіна. Російський диктатор дуже хоче, щоб Україна відмовилась від тимчасово окупованих територій, не вступала до НАТО і так далі.

Коли Путін смакує вбивством дітей, він подає сигнал: "Я роблю, що хочу. Ви не можете захистити Україну. Українці можуть битися, але поки ви не примусите президента Зеленського сісти за стіл переговорів, я буду вбивати українців: солдат, цивільних, дітей – неважливо, тому що мені це подобається",

– підкреслив він.

Путін зараз не просто формує "вісь зла", куди входять Росія, Іран, Китай, Північна Корея. Крім того, він збирає антизахідну коаліцію. Тому Захід не повинен займати слабку позицію.

"Насправді ситуація дуже погана. Вони не розуміють, що таке російська імперія зараз. Не розуміють, що якщо дадуть слабину зараз з Україною, то далі буде набагато гірше", – наголосив Самусь.