Таку думку 24 Каналу висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що росіяни цілились у дитячу лікарню свідомо. Для Путіна кожен злочин став буденністю.

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Удар по дитячій лікарні

За словами Подоляка, попри всі заяви Кремля, що вони можуть вести нескінченну війну проти України, Росія має дефіцит ресурсів, який буде лише збільшуватись.

З іншого боку, удар по дитячій лікарні є проявом ескалації Росії, Путін йде ва-банк. Дитяча лікарня була свідомою ціллю, куди росіяни запустили крилату ракету.

В російського диктатора є своя логіка: якщо він не програє війну і країни сядуть за фейковий стіл переговорів, бо Росія точно не хоче ні про що домовлятись, адже не для цього вона окуповувала українські території, тоді Путін не буде нести кримінальну відповідальність за воєнні злочини, в тому числі удар по "Охматдиту".

Тому одним злочином більше, одним менше – це ні на що не впливає,

– зауважив радник керівника Офісу Президента.

Якщо ж Росія програє, Путін опиняється на лаві підсудних та відповідає за особисті рішення, які впливали на початок агресії та хід війни. Удар по дітях російський диктатор чинив свідомо.

В Росії не може бути удару по "Охматдиту", щоб його Путін не дивився в прямому етері,

– наголосив Подоляк.