Оборонний пакт, який уклали Путін та Кім Чен Ин, свідчить про те, що відбувається щось більш глобальне. Таку думку 24 Каналу озвучила колишня аналітикиня ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі.

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"Відбувається щось глобальне"

Сью Мі Террі зазначила, що раніше Росія намагалася мати більш тісні відносини з Південною Кореєю. Зараз між різними експертами тривають дискусії, наскільки довгостроковою буде співпраця Москви з КНДР. Якщо війна в Україні затягнеться, то це більш довгострокові відносини, якщо ні, то, можливо, Росія захоче відвернутися від Північної Кореї.

Але те, що за останні 24 роки Путін не відвідав Північну Корею, а тепер здійснив візит та підписав оборонний пакт. Тому відчувається, що відбувається щось більш глобальне. Є відчуття, що щось абсолютно змінилося,

– сказала вона.

Путіна вже не хочуть бачити у цивілізованих країнах. Ексспівробітниця ЦРУ припустила, що російський диктатор може здійснювати візити до країн-ізгоїв та співпрацювати з ними.