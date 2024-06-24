Про це повідомив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл. Окрім того, він заявив, що після візиту Путіна КНДР може вжити "провокаційних кроків".

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Що обговорювали Путін і Кім Чен Ин

На думку Кемпбелла, під час зустрічі між Росією та Північною Кореєю точилися дискусії про те, що Пхеньян отримує в обмін на постачання зброї Москві, адже нині КНДР розробляє ракети великої дальності й саме це могло стати важливою темою для обговорення.

Заступник держсекретаря США також додав, що раніше Китай, Іран і КНДР посилили співпрацю з Росією в галузі безпеки. Окрім того, саме Китай і Північна Корея зробили найбільше для відновлення оборонно-промислової бази Росії після її вторгнення в Україну.

Натомість Росія підтримує прогрес у військових програмах усіх трьох цих партнерів. Ці партнерства мають обмеження, але їх не можна ігнорувати,

– наголосив Кемпбелл.

У США вважають, що нині існують дискусії, що саме отримає КНДР в обмін на підтримку Росії. Найімовірніше, це може бути пов'язано з ядерними планами Пхеньяна або планами розробки ракет чи іншими речами в енергетиці.

Водночас Кемпбелл додає, що в Китаї стурбовані відносинами Росії та КНДР. Через це між Пекіном та Москвою виникає напруга, адже Північна Корея може наважитися на "провокативні кроки", чим дестабілізує ситуацію в Азії.