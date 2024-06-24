Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Кроме того, он заявил, что после визита Путина КНДР может принять "провокационные шаги".

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По мнению Кэмпбелла, во время встречи между Россией и Северной Кореей велись дискуссии о том, что Пхеньян получает в обмен на поставки оружия Москве, ведь сейчас КНДР разрабатывает ракеты большой дальности и именно это могло стать важной темой для обсуждения.

Заместитель госсекретаря США также добавил, что ранее Китай, Иран и КНДР усилили сотрудничество с Россией в области безопасности. Кроме того, именно Китай и Северная Корея сделали больше всего для восстановления оборонно-промышленной базы России после ее вторжения в Украину.

Зато Россия поддерживает прогресс в военных программах всех трех этих партнеров. Эти партнерства имеют ограничения, но их нельзя игнорировать,

– подчеркнул Кэмпбелл.

В США считают, что сейчас существуют дискуссии, что именно получит КНДР в обмен на поддержку России. Вероятнее всего, это может быть связано с ядерными планами Пхеньяна или планами разработки ракет или другими вещами в энергетике.

В то же время Кэмпбелл добавляет, что в Китае обеспокоены отношениями России и КНДР. Из-за этого между Пекином и Москвой возникает напряжение, ведь Северная Корея может решиться на "провокационные шаги", чем дестабилизирует ситуацию в Азии.