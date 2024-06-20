19 червня Росія та КНДР підписали договір про стратегічне партнерство. 20 червня Путін заявив, що нібито не залучатиме солдат із КНДР для війни в Україні.
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Що відомо про угоду між КНДР і Росією
Більшість дискусій довкола угоди про партнерство точиться довкола статті, яка зобов'язує взаємну допомогу. За даними державних ЗМІ Північної Кореї, у розділі йдеться про те, що якщо одна з країн зазнає вторгнення та буде переведена у стан війни, інша має розгорнути "всі наявні в її розпорядженні засоби без зволікання" для надання "військової та іншої допомоги". Але там також сказано, що такі дії мають відповідати законам обох країн і статті 51 Статуту ООН, яка визнає право держави – члена ООН на самооборону,
– пишуть AP.
І це цікаво, адже обидві країни перебувають під санкціями ООН. Імовірно, Росія хотіла обмежити свої зобов'язання. А загалом аналітики вважають, що варто перейматися не про те, втрутиться Росія у війну чи ні, а про те, що сторони торгують зброєю. КНДР постачає агресору боєприпаси, натомість росіяни передають військові технології.
Інтерпретувати угоду можна по-різному. Можливо, точний її зміст стане зрозумілим тільки тоді, коли постане потреба реалізувати зобов'язання на практиці. Втім, Росія не має військ у Північній Кореї, а ці країни не мають досвіду спільної військової діяльності та координації.
Кім Чен Ин заявив, що угода підняла двосторонні відносини до рівня альянсу, та Путін був більш стриманим і від нього ці слова не прозвучали. Також Росія не публікувала текст документа.
А от Південна Корея вже відреагувала на потепління стосунків між країнами. Там заявили, що переглянуть політику обмеження підтримки України нелетальними поставками. Раніше Південна Корея не постачала зброю Києву.