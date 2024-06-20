19 червня Росія та КНДР підписали договір про стратегічне партнерство. 20 червня Путін заявив, що нібито не залучатиме солдат із КНДР для війни в Україні.

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Що відомо про угоду між КНДР і Росією

Більшість дискусій довкола угоди про партнерство точиться довкола статті, яка зобов'язує взаємну допомогу. За даними державних ЗМІ Північної Кореї, у розділі йдеться про те, що якщо одна з країн зазнає вторгнення та буде переведена у стан війни, інша має розгорнути "всі наявні в її розпорядженні засоби без зволікання" для надання "військової та іншої допомоги". Але там також сказано, що такі дії мають відповідати законам обох країн і статті 51 Статуту ООН, яка визнає право держави – члена ООН на самооборону,

– пишуть AP.

І це цікаво, адже обидві країни перебувають під санкціями ООН. Імовірно, Росія хотіла обмежити свої зобов'язання. А загалом аналітики вважають, що варто перейматися не про те, втрутиться Росія у війну чи ні, а про те, що сторони торгують зброєю. КНДР постачає агресору боєприпаси, натомість росіяни передають військові технології.

Інтерпретувати угоду можна по-різному. Можливо, точний її зміст стане зрозумілим тільки тоді, коли постане потреба реалізувати зобов'язання на практиці. Втім, Росія не має військ у Північній Кореї, а ці країни не мають досвіду спільної військової діяльності та координації.

Кім Чен Ин заявив, що угода підняла двосторонні відносини до рівня альянсу, та Путін був більш стриманим і від нього ці слова не прозвучали. Також Росія не публікувала текст документа.

А от Південна Корея вже відреагувала на потепління стосунків між країнами. Там заявили, що переглянуть політику обмеження підтримки України нелетальними поставками. Раніше Південна Корея не постачала зброю Києву.

Цікаво! Продаж зброї росіянам може компенсувати для КНДР наслідки COVID-19 та санкцій. А ще угода між Росією та КНДР передбачає розвиток економічних зв'язків. Північна Корея потребує продовольства, промислових матеріалів та інших товарів і може забезпечити Росію робочою силою. Та це може порушити санкції, накладені ООН.