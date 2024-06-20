19 июня Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве. 20 июня Путин заявил, что якобы не будет привлекать солдат из КНДР для войны в Украине.

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Что известно о соглашении между КНДР и Россией

Большинство дискуссий вокруг соглашения о партнерстве идет вокруг статьи, которая обязывает взаимную помощь. По данным государственных СМИ Северной Кореи, в разделе говорится о том, что если одна из стран подвергнется вторжению и будет переведена в состояние войны, другая должна развернуть "все имеющиеся в ее распоряжении средства без промедления" для оказания "военной и иной помощи". Но там также сказано, что такие действия должны соответствовать законам обеих стран и статье 51 Устава ООН, которая признает право государства – члена ООН на самооборону,

– пишут AP.

И это интересно, ведь обе страны находятся под санкциями ООН. Вероятно, Россия хотела ограничить свои обязательства. А в целом аналитики считают, что стоит беспокоиться не о том, вмешается Россия в войну или нет, а о том, что стороны торгуют оружием. КНДР поставляет агрессору боеприпасы, взамен россияне передают военные технологии.

Интерпретировать соглашение можно по-разному. Возможно, точное его содержание станет понятным только тогда, когда возникнет необходимость реализовать обязательства на практике. Впрочем, у России нет войск в Северной Корее, а эти страны не имеют опыта совместной военной деятельности и координации.

Ким Чен Ын заявил, что соглашение подняло двусторонние отношения до уровня альянса, но Путин был более сдержанным и от него эти слова не прозвучали. Также Россия не публиковала текст документа.

А вот Южная Корея уже отреагировала на потепление отношений между странами. Там заявили, что пересмотрят политику ограничения поддержки Украины нелетальными поставками. Ранее Южная Корея не поставляла оружие Киеву.

Интересно! Продажа оружия россиянам может компенсировать для КНДР последствия COVID-19 и санкций. А еще соглашение между Россией и КНДР предусматривает развитие экономических связей. Северная Корея нуждается в продовольствии, промышленных материалах и других товарах и может обеспечить Россию рабочей силой. Но это может нарушить санкции, наложенные ООН.