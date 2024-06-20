Чтобы больше, угрозы от сотрудничества России и Северной Кореи должны волновать не только Украину, но и весь Запад. Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник председателя ОП Михаил Подоляк, добавив, что прежде всего этим должен заниматься Китай.

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Угроза есть не только для Украины

Во время своего визита в Северную Корею Владимир Путин подписал с Ким Чен Ыном соглашение о "всеобъемлющем партнерстве", которое предусматривает углубление военно-политического сотрудничества, в частности многих направлений военно-технологического сотрудничества. Более того, теперь КНДР и Россия может помогать друг другу в случае агрессии в отношении одной из этих стран.

Соглашение действительно может иметь последствия исключительно в военной сфере. То есть Северная Корея будет работать на убийство гражданского населения Украины в полном объеме. Это и политическая и юридическая фиксация альянса. Россия показывает, что она не сама ведет войну, а воюет в определенной конфигурации. Это эскалация определенного типа,

– отметил Михаил Подоляк.

На этот договор о сотрудничестве КНДР и России должны были бы отреагировать не только европейские страны или Соединенные Штаты Америки, хотя и их реакция, конечно важна. Впрочем, не должно было бы беспокоить и Китай.

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"Все, что происходит, является негативной тенденцией для Китая. Она будет иметь определенные деструктивные последствия для региона. На мой взгляд, Китай вообще в этом не заинтересован, потому что заявляется на роль фундаментального глобального лидера. Поэтому им странно видеть, как какие-то никчемные страны под названиями Северная Россия и Россия ломают спокойствие в регионе, а соответственно будут влиять на позиции Китая", – объяснил Подоляк.

В общем все международное сообщество должно было бы прибегнуть к определенным шагам из-за соглашения России и КНДР. Впрочем, на сегодня нет действительно эффективных институтов и средств принуждения соответственно, которые могли бы гарантировать выполнение определенных правил или наказывать за их несоблюдение.

Какой должна быть реакция мира

В Пентагоне, реагируя на сотрудничество двух опасных стран, заявили, что это "вызывает беспокойство". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заметил, что авторитарные государства объединяется и поддерживают друг друга так, как никогда раньше.

Впрочем, такие заявления звучат не впервые – в них нет никакой конкретики, алгоритма действий, как предотвращать такие опасные тенденции.

Мы живем в такое время, что необходимо делать какие-то заявления. Любые заявления очень хороши. Но нужно делать четкие шаги. Например, публичное подтверждение того, что объемы военных поставок в Украину существенно возрастут. Должны снять все дискуссии о запретах на удары по России, ограничений по использованию определенных видов оружия. Просто должны идти большие поставки оружия в Украину,

– подчеркнул Подоляк.

К тому же членство России в ООН должны были бы приостановить. Это уже был бы четкий сигнал на действия страны-агрессора. Дополнительно на Россию, а также Северную Корею должны были бы наложить санкции.

"В этом должны участвовать представители КНР, чтобы они не рассказывали нам о собственном "мирном плане" и начали как-то регулировать проблему неконтролируемой территории под названием Северная Корея", – добавил Подоляк.