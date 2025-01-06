Из-за этого почти треть солдат из КНДР, которые воюют на стороне России, уже погибли или получили ранения. Поэтому, что не так с тактикой северокорейской армии, 24 Каналу объяснил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

Стоит внимания "Сейчас это в нашу пользу": как войска КНДР применяют тактику "на живца" на Курщине

Самый большой недостаток тактики северокорейцев

Армия КНДР играет довольно значительную роль в Курской области. Военный обозреватель отметил, что есть случаи, когда солдаты из КНДР достаточно решительно идут в атаку, но делают это опрометчиво. Не то чтобы северокорейцы вообще не считают потери, но подход у них, мягко говоря, не западный.

Обратите внимание! Силам обороны удалось взять в плен нескольких солдат из КНДР в Курской области. Однако они были тяжело ранены и не выжили.

"В боях в Курской области войска из Северной Кореи действуют не по российским шаблонам – идут в штурм достаточно большими группами. Их тактика более традиционная. В частности, похожа на ту, что была до появления дронов и их массового применения", – сказал Шарп.

Важно! Солдаты из Северной Кореи также прибегают к тактике "мясных штурмов" во время атак. Однако она малоэффективна и не приносит им желаемых результатов на фронте.

Часть продвижений российской армии вместе с северокорейскими войсками в Курской области – это преимущественно заслуга северокорейцев. Вероятнее всего, Ким Чен Ын отправил на фронт в Россию достаточно молодых бойцы, но не новобранцы, которые не прошли никакого обучения.

Их вообще любят называть спецназом, но когда речь идет о десятках тысяч людей, то использовать такое определение неправильно. Спецназовцы выполняют особые специальные задачи и их численность не насчитывает десятки тысяч,

– пояснил военный обозреватель.

В общем сообщалось, что в Россию было отправлено 12 тысяч северокорейцев. К боевым действиям, вероятно, привлечено пару тысяч, но их подменяют.