Через це майже третина солдатів з КНДР, які воюють на боці Росії, вже загинули або зазнали поранень. Тож, що не так з тактикою північнокорейської армії, 24 Каналу пояснив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Варте уваги "Наразі це на нашу користь": як війська КНДР застосовують тактику "на живця" на Курщині

Найбільший недолік тактики північнокорейців

Армія КНДР відіграє досить значну роль у Курській області. Військовий оглядач зазначив, що є випадки, коли солдати з КНДР достатньо рішуче йдуть в атаку, але роблять це необачно. Не те щоб північнокорейці взагалі не рахують втрати, але підхід у них, м'яко кажучи, не західний.

Зверніть увагу! Силам оборони вдалося взяли у полон кількох солдатів з КНДР у Курській області. Однак вони були важкопораненими та не вижили.

"У боях у Курській області війська з Північної Кореї діють не за російськими шаблонами – йдуть у штурм достатньо великими групами. Їхня тактика більш традиційна. Зокрема, схожа на ту, що була до появи дронів та їх масового застосування", – мовив Шарп.

Важливо! Солдати з Північної Кореї також вдаються до тактики "м'ясних штурмів" під час атак. Однак вона малоефективна та не приносить їм бажаних результатів на фронті.

Частина просувань російської армії разом з північнокорейськими військами у Курській області – це переважно заслуга північнокорейців. Найімовірніше, Кім Чен Ин відправив на фронт у Росію достатньо молодих бійці, але не новобранці, які не пройшли ніякого навчання.

Їх взагалі люблять називати спецназом, але коли йдеться про десятки тисяч людей, то використовувати таке визначення неправильно. Спецназівці виконують особливі спеціальні завдання і їх чисельність не налічує десятками тисяч,

– пояснив військовий оглядач.

Загалом повідомлялося, що у Росію було відправлено 12 тисяч північнокорейці. До бойових дій, ймовірно, залучено пару тисяч, але їх підміняють.