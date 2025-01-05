Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар заступника командира батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти на псевдо Вульф в етері телемарафону. Військові КНДР, які зараз знаходяться у Курській області, не шкодують людських ресурсів і активно використовують тактику виманювання дронів "на живця".
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За його словами, північнокорейці виставляють солдатів на передову, щоб ті стали приманкою для українських безпілотників. У цей час інші військові намагаються збивати дрон.
Вони не жаліють свою живу силу, тому використовують таку тактику,
– зазначив Вульф.
Він зауважив, хоча північнокорейці намагаються збивати українські дрони зі стрілецької зброї, оператори безпілотників ефективно протидіють цьому. Відзначається, що наразі цей підхід на руку Україні.
БпЛА — це солодка ціль для них, оскільки вони ще не розуміють, що таке дрон, і це дає нам перевагу,
– пояснив Вульф.
Водночас боєць додав, що попри чисельність військ КНДР на Курському напрямку, використання безпілотних систем допомагає стримувати і знищувати ворога.
Ситуація на Курському напрямку залишається напруженою. Ворог застосовує важку техніку та проводить "м’ясні штурми", але завдяки ефективному використанню БпЛА, українські військові мають змогу знищувати ворога навіть у таких умовах.