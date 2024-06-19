На пресс-конференции в Вашингтоне Йенс Столтенберг заявил, что такие тесные связи между Москвой и Пхеньяном вызывают беспокойство. По его словам, не только в Европе, пишет 24 Канал.

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Что говорят в НАТО о визите Путина в Северную Корею

Визит Путина в Северную Корею подтверждает тесную связь между Россией и авторитарными государствами, такими как Северная Корея, Китай и Иран. Это показывает, что наша безопасность не является региональной, а глобальной,

– пояснил Йенс Столтенберг.

По его словам, то, что происходит в Европе имеет значение также для Азии, а события в Азии – для Европы. Генеральный секретарь НАТО объяснил, что это ясно продемонстрировала ситуация в Украине, когда Иран, Северная Корея, Китай поддерживают и подпитывают военную агрессию России против Украины.

У Байдена обеспокоены из-за визита Путина в КНДР

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, как пишет Reuters, что визит Владимира Путина в КНДР является "актом отчаяния". По его словам, это должно вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира.

Энтони Блинкен заверил, что поддержка Китая позволила России сохранить свою оборонно-промышленную базу, поставляя 70% станков, которые Москва импортирует, и 90% микроэлектроники.

Это должно прекратиться,

– сказал чиновник.

Кстати, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что углубление сотрудничества между Россией и КНДР является тенденцией, что должно вызвать серьезную обеспокоенность у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове.

Она также упомянула о поддержке народа Украины, который борется против российской оккупации.

Обратите внимание! В статье для главной газеты Северной Кореи Rodong Sinmun Путин говорится, что Москва и Пхеньян будут разрабатывать "альтернативные системы торговли, которые не будут под наблюдением западных стран". Также они планируют совместно противостоять их "нелегитимным" санкциям.