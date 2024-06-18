Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Путин может попросить у Северной Кореи армию. Из-за этого НАТО могут решиться отправить свои войска в Украину.

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Чем опасна возможная просьба

По словам Свитана, наибольшей опасностью является то, что Путин может попросить у Ким Чен Ына войска, то есть северокорейскую армию, которая, имеет примерно миллион человек. Именно эти войска могут принять участие в войне против Украины.

Вот эта опасность сейчас действительно есть, а уже техническое сотрудничество с Северной Кореей продолжается в течение года и более, вряд ли, Корея может предоставить России,

– подчеркнул военный эксперт.

Свитан предположил, что Россия сможет, разве что, получать большую помощь благодаря Китаю, то есть через поставки от него в Северную Корею. Речь идет о военной продукции и амуниции.

Вероятный ответ НАТО

Если все же Северная Корея согласится предоставлять России свои войска, то, по мнению военного эксперта, страны НАТО задумываются о введении своих войск в Украину. Кроме этого, Запад будет более решительным относительно введения санкций против России, Северной Кореи и Китая.

Триумвират (Россия, Северная Корея и Китай – 24 Канал), так называемый, однозначно будет принимать решения "тремя головами" одновременно. Хотя, скорее всего, основные решения принимаются в Пекине, даже не в Москве и не в Пхеньяне,

– заметил Свитан.