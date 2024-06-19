На пресконференції у Вашингтоні Єнс Столтенберг заявив, що такі тісні зв'язки між Москвою та Пхеньяном викликають занепокоєння. За його словами, не тільки в Європі, пише 24 Канал.

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Що кажуть у НАТО про візит Путіна в Північну Корею

Візит Путіна до Північної Кореї підтверджує тісний зв'язок між Росією та авторитарними державами, такими як Північна Корея, Китай та Іран. Це показує, що наша безпека не є регіональною, а глобальною,

– пояснив Єнс Столтенберг.

За його словами, те, що відбувається в Європі має значення також для Азії, а події в Азії – для Європи. Генеральний секретар НАТО пояснив, що це ясно продемонструвала ситуація в Україні, коли Іран, Північна Корея, Китай підтримують і підживлюють військову агресію Росії проти України.

У Байдена занепокоєні через візит Путіна до КНДР

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, як пише Reuters, що візит Владіміра Путіна в КНДР є "актом відчаю". За його словами, це має викликати занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру.

Ентоні Блінкен запевнив, що підтримка Китаю дозволила Росії зберегти свою оборонно-промислову базу, поставляючи 70% верстатів, які Москва імпортує, і 90% мікроелектроніки.

Це має припинитися,

– сказав посадовець.

До речі, прессекретарка Білого дома Карін Жан-П'єр додала, що поглиблення співробітництва між Росією і КНДР є тенденцією, що має викликати серйозну стурбованість у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові.

Вона також згадала про підтримку народу України, який бореться проти російської окупації.

Зверніть увагу! У статті для головної газети Північної Кореї Rodong Sinmun Путін мовиться, що Москва та Пхеньян розроблятимуть "альтернативні системи торгівлі, які не будуть під наглядом західних країн". Також вони планують спільно протистояти їхнім "нелегітимним" санкціям.