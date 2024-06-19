На пресконференції у Вашингтоні Єнс Столтенберг заявив, що такі тісні зв'язки між Москвою та Пхеньяном викликають занепокоєння. За його словами, не тільки в Європі, пише 24 Канал.
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Що кажуть у НАТО про візит Путіна в Північну Корею
Візит Путіна до Північної Кореї підтверджує тісний зв'язок між Росією та авторитарними державами, такими як Північна Корея, Китай та Іран. Це показує, що наша безпека не є регіональною, а глобальною,
– пояснив Єнс Столтенберг.
За його словами, те, що відбувається в Європі має значення також для Азії, а події в Азії – для Європи. Генеральний секретар НАТО пояснив, що це ясно продемонструвала ситуація в Україні, коли Іран, Північна Корея, Китай підтримують і підживлюють військову агресію Росії проти України.
У Байдена занепокоєні через візит Путіна до КНДР
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, як пише Reuters, що візит Владіміра Путіна в КНДР є "актом відчаю". За його словами, це має викликати занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру.
Ентоні Блінкен запевнив, що підтримка Китаю дозволила Росії зберегти свою оборонно-промислову базу, поставляючи 70% верстатів, які Москва імпортує, і 90% мікроелектроніки.
Це має припинитися,
– сказав посадовець.
До речі, прессекретарка Білого дома Карін Жан-П'єр додала, що поглиблення співробітництва між Росією і КНДР є тенденцією, що має викликати серйозну стурбованість у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові.
Вона також згадала про підтримку народу України, який бореться проти російської окупації.