Нагадаємо, Владімір Путін 19 червня під час візиту до КНДР підписав новий договір з Кім Чен Ином. У ньому мовиться про "всеосяжне стратегічне партнерство", яке, за словами Путіна, передбачає "надання допомоги при агресії проти одного з учасників"

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Південна Корея натякає на можливі поставки зброї Україні

В уряді Південної Кореї засудили угоду, підписану між Росією та Північною Кореєю, яка передбачає взаємну оборонну допомогу у випадку війни.

Радник з національної безпеки Чанг Хо Джин зазначив про намір переглянути питання збройової підтримки України. Чиновник заявив, що Південна Корея не розкриватиме деталі щодо типів зброї, які може передати Україні.

Конкретні заходи будуть оприлюднені пізніше, і буде цікаво подивитися, як на це відповість Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь,

– сказав він.

За словами Чанга, Південна Корея також запровадить додаткові санкції проти 4 кораблів, 5 організацій і восьми осіб, причетних до передачі зброї та нафти між Росією та Північною Кореєю.

Наразі після війни з Україною в Росію підлягає експортному контролю 1159 позицій, а Південна Корея додасть 243 нові позиції, в результаті чого загальна кількість товарів під санкціями складе 1402.