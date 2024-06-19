Про це повідомляють в низці росЗМІ. Текст документа у мережі ще не опублікували, передає 24 Канал.

До теми Переговори Путіна і Кім Чен Ина уже відбулись у Пхеньяні: заяви та домовленості диктаторів

Путін і Кім Чен Ин підписали договір

Як пишуть росЗМІ, у Пхеньяні завершилися переговори президента Росії Владіміра Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина. Диктатори обговорювали співробітництво близько 2,5 години.

За підсумками переговорів Росія та КНДР підписали договір про "всеосяжне партнерство". Наразі текст документа у мережі не публікували, тому деталі цього співробітництва поки невідомі.