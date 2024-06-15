В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив, настільки цифра майже 5 мільйонів боєприпасів реалістична. Зазначимо, ні ГУР МО, ні розвідка жодної іншої країни не підтвердили цю інформацію.
Важливо Росія б'є по Україні ракетами з КНДР: у США оприлюднили докази
Кількість артилерійських пострілів поки що не змінилася
Під час візиту в Пхеньян, який повинен відбутися наступного тижня, ймовірно, Владімір Путін шукатиме ще більше можливостей від співпраці з КНДР у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, таких як артилерійські снаряди.
Крім того, глава міноборони Північної Кореї підтвердив, що його країна постачала росіянам балістичні ракети, якими окупанти атакували українські міста. В обмін на це Кремль зобов'язався допомогти КНДР розгорнути низку розвідувальних супутників, а також звичайну зброю, таку як танки та літаки.
Північнокорейські артилерійські боєприпаси фактично снаряди для самогубці, але кого на Росії хвилює проблема середньостатистичного артилериста,
– мовив Коваленко.
Він наголосив, що інформація про постачання 5 мільйонів снарядів не підтверджена. До того ж у нього виникли сумніви щодо кількості снарядів та контейнерів, про відправку яких заявили у КНДР.
Тут виникає багато питань й розбіжностей. Можливо, Північна Корея передає Росії 122-мм реактивні снаряди, які мають менший об'єм,
– зауважив військово-політичний оглядач.
Порівнюючи співвідношення використаних снарядів, станом на кінець 2023 року, то зараз російські загарбники так само роблять в середньому 10 тисяч пострілів на добу.
Я не можу сказати, що російська армія зараз отримала надмірну кількість боєприпасів, які б могли використовувати з надлишком,
– додав Коваленко.
За його словами, у них не змінюється кількість пострілів. Російський військово-промисловий комплекс може забезпечити на добу приблизно 3 – 3,5 тисячі пострілів.
КНДР постачає Росії зброю
- Росія у тісній співпраці з Північною Кореєю. Зокрема, КНДР передає країні-агресору боєприпаси та ракети, які та застосовує у війні проти України. Наразі відомо, що з КНДР до Росії було відправлено щонайменше 7 000 контейнерів, наповнених більш ніж мільйоном снарядів та ракет "Град".
- Водночас представник США при ООН Роберт Вуд сказав, що Росія в період з грудня 2023 року закупила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами, відповідними військовим матеріалами з КНДР у порушення збройового ембарго.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що основний військовий союзник Росії – це Північна Корея, яка постачає росіянам величезні обсяги озброєння. За його словами, без цієї допомоги країні-агресору буде критично важко воювати.