В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив, настільки цифра майже 5 мільйонів боєприпасів реалістична. Зазначимо, ні ГУР МО, ні розвідка жодної іншої країни не підтвердили цю інформацію.

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Кількість артилерійських пострілів поки що не змінилася

Під час візиту в Пхеньян, який повинен відбутися наступного тижня, ймовірно, Владімір Путін шукатиме ще більше можливостей від співпраці з КНДР у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, таких як артилерійські снаряди.

Крім того, глава міноборони Північної Кореї підтвердив, що його країна постачала росіянам балістичні ракети, якими окупанти атакували українські міста. В обмін на це Кремль зобов'язався допомогти КНДР розгорнути низку розвідувальних супутників, а також звичайну зброю, таку як танки та літаки.

Північнокорейські артилерійські боєприпаси фактично снаряди для самогубці, але кого на Росії хвилює проблема середньостатистичного артилериста,

– мовив Коваленко.

Він наголосив, що інформація про постачання 5 мільйонів снарядів не підтверджена. До того ж у нього виникли сумніви щодо кількості снарядів та контейнерів, про відправку яких заявили у КНДР.

Тут виникає багато питань й розбіжностей. Можливо, Північна Корея передає Росії 122-мм реактивні снаряди, які мають менший об'єм,

– зауважив військово-політичний оглядач.

Порівнюючи співвідношення використаних снарядів, станом на кінець 2023 року, то зараз російські загарбники так само роблять в середньому 10 тисяч пострілів на добу.

Я не можу сказати, що російська армія зараз отримала надмірну кількість боєприпасів, які б могли використовувати з надлишком,

– додав Коваленко.

За його словами, у них не змінюється кількість пострілів. Російський військово-промисловий комплекс може забезпечити на добу приблизно 3 – 3,5 тисячі пострілів.

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