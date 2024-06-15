В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил, настолько цифра почти 5 миллионов боеприпасов реалистична. Отметим, ни ГУР МО, ни разведка ни одной другой страны не подтвердили эту информацию.
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Количество артиллерийских выстрелов пока не изменилось
Во время визита в Пхеньян, который должен состояться на следующей неделе, вероятно, Владимир Путин будет искать еще больше возможностей от сотрудничества с КНДР в сфере безопасности, особенно по военным поставкам, таким как артиллерийские снаряды.
Кроме того, глава минобороны Северной Кореи подтвердил, что его страна поставляла россиянам баллистические ракеты, которыми оккупанты атаковали украинские города. В обмен на это Кремль обязался помочь КНДР развернуть ряд разведывательных спутников, а также обычное оружие, такое как танки и самолеты.
Северокорейские артиллерийские боеприпасы фактически снаряды для самоубийцы, но кого на России волнует проблема среднестатистического артиллериста,
– сказал Коваленко.
Он отметил, что информация о поставках 5 миллионов снарядов не подтверждена. К тому же у него возникли сомнения относительно количества снарядов и контейнеров, об отправке которых заявили в КНДР.
Здесь возникает много вопросов и разногласий. Возможно, Северная Корея передает России 122-мм реактивные снаряды, которые имеют меньший объем,
– отметил военно-политический обозреватель.
Сравнивая соотношение использованных снарядов, по состоянию на конец 2023 года, то сейчас российские захватчики так же делают в среднем 10 тысяч выстрелов в сутки.
Я не могу сказать, что российская армия сейчас получила избыточное количество боеприпасов, которые могли бы использовать с избытком,
– добавил Коваленко.
По его словам, у них не меняется количество выстрелов. Российский военно-промышленный комплекс может обеспечить в сутки примерно 3 – 3,5 тысячи выстрелов.
КНДР поставляет России оружие
- Россия в тесном сотрудничестве с Северной Кореей. В частности, КНДР передает стране-агрессору боеприпасы и ракеты, которые и применяет в войне против Украины. Известно, что из КНДР в Россию было отправлено не менее 7 000 контейнеров, наполненных более чем миллионом снарядов и ракет "Град".
- В то же время представитель США при ООН Роберт Вуд сказал, что Россия в период с декабря 2023 года закупила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, соответствующими военным материалами из КНДР в нарушение оружейного эмбарго.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что основной военный союзник России – это Северная Корея, которая поставляет россиянам огромные объемы вооружения. По его словам, без этой помощи стране-агрессору будет критически трудно воевать.