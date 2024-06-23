Владімір Пуітн назвав потенційні поставки зброї відповіддю на те, що союзники по НАТО нададуть Україні зброю більшої дальності. Він прямо заявив, що Москва нічого втрачати і готова йти "до кінця" для досягнення своїх цілей в Україні.

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Візит Путіна до Північної Кореї

Нова угода стала найміцнішим зв'язком між Москвою та Пхеньяном з часів закінчення Холодної війни.

Питання для західних політиків зараз полягає в тому, чи стає Путін порівняно безрозсудним. Його мова в Північній Кореї, де він засуджував Сполучені Штати як "всесвітню неоколоніалістичну диктатуру", може змусити вас так думати,

– вказав Стівен Сестанович, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин.

У відповідь на пакт КНДР та Росії, Південна Корея заявила, що розгляне можливість відправки зброї в Україну. Раніше Сеул постачав нашій державі лише гуманітарну допомогу. Водночас Путін рішуче застеріг Південну Корею від надання летальної зброї, заявивши, що це було б "дуже великою помилкою. Постачання зброї КНДР У відповідь на дозвіл деяких західних країн бити по території Росії їх зброєю, Путін заявив, що може надати іншим країнам зброю далекого радіусу дії для ураження цілей Заходу. Зокрема, він відкрито погрожував надати озброєння КНДР.

Сью Мі Террі, старший науковий співробітник із вивчення Кореї в Раді з міжнародних відносин, попередила, що Москва може поділитися технологіями зброї з Пхеньяном, щоб допомогти країні покращити свій потенціал балістичних ракет. Є підстави вважати, що Росія вже це робить.

Це викликає глибоке занепокоєння, оскільки технології, що використовуються для космічних запусків і міжконтинентальних балістичних ракет, значно збігаються. Росія також може надати Північній Кореї критично важливу допомогу в сферах, де її потенціал ще тільки зароджується, наприклад, у балістичних ракетах підводних човнів,

– каже Террі.

Ймовірно, Росія приховуватиме постачання зброї Північній Кореї, щоб уникнути звинувачень в обході санкцій.

Також під час свого візиту до КНДР Путін стверджував, що Росія "буде йти до кінця". Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Carnegie Russia у Берліні, переконаний, що ці слова мають на меті перешкодити Заходу нарощувати підтримку Києва, оскільки Росія планує новий наступ.

Договір між КНДР та Росією