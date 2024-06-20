Як пояснили фахівці, мова йде про країни, які мають історично теплі зв'язки із Радянським Союзом. Так, напередодні візиту до В'єтнаму, 19 червня, Путін опублікував статтю у в'єтнамській державній газеті Nhân Dân, в якій використовував переважно ті ж інформаційні рядки, що й у статті від 18 червня у північнокорейській державній газеті Rodong Sinmun.

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Путін намагається сформувати альтернативу НАТО

В ISW пишуть, що у статті Путін послався на історичну пам'ять про підтримку Радянського Союзу В'єтнаму під час війни у В'єтнамі, яку назвав "героїчною боротьбою проти іноземних загарбників".

Російський диктатор зазначив, що сьогодні виповнюється 30 років з дня підписання Договору про основні принципи дружніх відносин між Росією та В'єтнамом.

Зокрема, господар Кремля похвалив В'єтнам за проведення "незалежної зовнішньої політики" та підтримку світового порядку, заснованого на "принципах рівності між націями та невтручання у внутрішні справи",

Таким чином він повторив свої похвали Північній Кореї 18 та 19 червня.

Також президент Росії заявив, що, як і Північна Корея, В'єтнам поділяє погляди Росії на формування нової системи "рівної та неподільної євразійської безпеки" – хоча В'єтнам, як і більшість Південно-Східної Азії, зазвичай не включається до політичних концепцій Євразії,

– пояснили аналітики.

Експерти дійшли висновку, що російський диктатор має на меті створити коаліцію країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО.

Водночас ворожий очільник прагне створити ілюзію, що західні країни єдині прихильники України, а решта світу – стоїть за Росію.

"Путін, ймовірно, має намір використати історичну пам'ять про позитивні відносини з Радянським Союзом і попередню допомогу іншим державам для створення коаліції країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО", – йдеться у звіті.

Білий дім стверджує те ж саме

Старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер вважає, що візит диктатора до Північної Кореї свідчить про прагнення країни-агресорки зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією і, частково, Китаєм.

Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режим у КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства,

– каже американський посадовець.

Що каже Столтенберг про договір між Росії та КНДР

За даними Reuters, Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який підписали Росія та КНДР, демонструє зростаючу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують один одного так, як ми ніколи раніше не бачили,

– заявив він.

За його словами, посилення зближення Росії та інших азійських країн означає, що для Північноатлантичного альянсу ще більш важливо співпрацювати із союзниками в цьому регіоні.